BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  DÜNYA

Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı

Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı

Japonya'da yabancı işçi sayısının ilk kez 2 milyonu aştığı bildirildi.

Abone ol

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke içindeki yabancı işçilere yönelik verilerini güncelledi.

Verilere göre, Japonya'da bulunan yabancı işçi sayısı 2 milyon 48 bin 675'e yükseldi.

Önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösteren bu sayı, ilk kez 2 milyon seviyesini aştı.

Ayrıca, Japonya genelinde yabancı işçilerin çalıştığı iş yeri sayısı 19 bin 985 artışla 318 bin 775'e yükseldi.

En çok yabancı işçinin bulunduğu yerler sırayla başkent Tokyo, güneydeki Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü oldu.

Yabancı işçiler arasında yüzde 25,3'ük oranla Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde Vietnamlı 518 bin 364, Çinli 397 bin 918 ve Filipinli 226 bin 846 işçi bulunuyor.

Yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörlerin başında imalat ve inşaat sektörleri geldi.

Yaşlanan nüfus ve farklı sektörlerdeki iş gücü açıklarının, Japonya'nın, yabancı işçilere yönelimini artıracağı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ’da silah taciri 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ’da silah taciri 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! 7 bölge 50 ilde miting...
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! 7 bölge 50 ilde miting...
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ildeki "çakar lamba" denetimlerinde 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezası uygulandı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 81 ildeki "çakar lamba" denetimlerinde 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezası uygulandı
Muş'ta yoğun karın keyfini çocuklar çıkardı
Muş'ta yoğun karın keyfini çocuklar çıkardı
Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum', Ahmet Hakan'ı yanılttı
Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum', Ahmet Hakan'ı yanılttı
CHP lideri Özgür Özel'den yerel seçimde destek çağrısı: "AK Partili, MHP'li olabilirsiniz..."
CHP lideri Özgür Özel'den yerel seçimde destek çağrısı: "AK Partili, MHP'li olabilirsiniz..."
CHP'de kaos! İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş ağır bastı! Kılıçdaroğlu telefonla müdahale etti
CHP'de kaos! İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş ağır bastı! Kılıçdaroğlu telefonla müdahale etti
İğrenç tuzak! Çocuklara mobil oyun içinde tuzak kurup müstehcen görüntülerini sattılar!
İğrenç tuzak! Çocuklara mobil oyun içinde tuzak kurup müstehcen görüntülerini sattılar!
Motorine çok deli zam geliyor! Litresi 45 lirayı bulacak! 28 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine çok deli zam geliyor! Litresi 45 lirayı bulacak! 28 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Koruma polislere TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı
Koruma polislere TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı
Soba devrildi, çıkan yangın evi yaktı! Anne kurtuldu, oğlu yanarak öldü
Soba devrildi, çıkan yangın evi yaktı! Anne kurtuldu, oğlu yanarak öldü
Arda Güler, La Liga'da ilk maçına çıktı
Arda Güler, La Liga'da ilk maçına çıktı