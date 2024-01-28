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Diyarbakır’da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı!

Diyarbakır’da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı!

Diyarbakır-Elazığ yolunda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

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Merkez Yenişehir ilçesi Gömmetaş Mahallesi Diyarbakır-Elazığ yolunun 14. kilometresinde 23 K 3475 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 07 GHB 04 plakalı Mitsubishi kamyonet ile 34 GOA 590 plakalı otomobilin karıştığı kazada sürücülerle birlikte 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar; R.A., H.İ.B., H.A., H.K. ve U.A.’yı ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk etti. Polis ve jandarma ekibi, kazayla ilgili inceleme başlattı. Yol, araçlarım çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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