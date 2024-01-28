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Erzincan’da kardan kapanan 375 köy yolu ulaşıma açıldı

Erzincan’da kardan kapanan 375 köy yolu ulaşıma açıldı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 375 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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Erzincan’da dün ve önceki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde ölçüldü. Zaman zaman tipi ve sürgünün etkili olduğu Erzincan - Sivas ve Erzincan - Erzurum karayolunda karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

Kar ve tipiden kapanan 375 köy yolunda ise İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışması yaptı. Kapanan köy yolları iş makineleriyle birer birer yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek.

Çığ uyarısı
Bölgede bulunan yüksek kar örtüsü ile birlikte üzerine yağan yeni kar, eğimli ve dik yamaçlarda çığ oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Buna istinaden oluşabilecek çığ tehlikesine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

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