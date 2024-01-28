Kars’ta aç kalan kurt yerleşim yerine indi

Kars’ta kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı aç kalan kurt yiyecek bulmak için yerleşim yerine indi.

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Kars’ta karla kaplanan arazilerde yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı.Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyüne kadar gelen kurt, Selim-Sarıkamış karayolunda tur ve turizm organizatörü Şentürk Güç, tarafından görüntülendi. Şentürk Güç, tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, kurt, köyün yanı başında yiyecek bulmak yürüdüğü görüntüler yer alıyor. İzlendiğini fark eden kurt daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.