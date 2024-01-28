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Büyükşehir toplu taşıma filosuna 20 yeni otobüs daha kattı

Büyükşehir toplu taşıma filosuna 20 yeni otobüs daha kattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşım için satın aldığı çağdaş ve çevre dostu 12 metrelik, 20 yeni otobüs, toplu ulaşım hatlarında çalışmaya başladı. Toplu ulaşıma Büyükşehir Belediyesi tarafından son 5 ayda 102 yeni otobüs takviyesi yapıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, taşınanın ve taşıyanın mutlu olduğu bir toplu ulaşım için 12 metrelik, 20 yeni kırmızı otobüs daha katarak araç filosunu güçlendirdi. Antalya ulaşımında son 5 ay içerisinde toplam 102 yeni araç ulaşım hizmet vermeye başladı.

“Filomuz güçleniyor”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, vatandaşların taşınması adına önemli bir adım daha attıklarını belirterek, “Toplu taşıma filomuzu artırarak güçlendiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek’in söylediği gibi taşınanın ve taşıyanın mutlu olacağı bir sistemle toplu taşıma hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 20 tane 12 metrelik otobüsü ulaşım sisteminde katmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“102 araca ulaştık”
Kent içi toplu ulaşıma 5 ay içerisinde 102 yeni otobüs takviyesi yaptıklarını anlatan Nurettin Şengül, “Maliyet artışları nedeniyle ulaşım esnafımız sefere çıkamıyordu. Belediyemizin mali desteğiyle bu sorun çözüldü. Ulaşım esnafımızın sefere çıkan otobüs sayısı da arttı. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan gelen dilek öneri ve şikayetleri çok ciddiyetle inceleyip takip ediyoruz. Filomuzun güçlenmesiyle birlikte şikayetlerin azaldığını görmek ve teşekkür telefonları almakta bizi mutlu ediyor. Bu filo takviyesiyle önemli bir açığı da kapatmış olduk. Vatandaşlarımızı gidecekleri yerlere sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Seferler sıklaşacak
Antalya’da otobüs seferlerinin daha sık aralıklarla yapılmasına yönelik çalışmalara hızla devam ettiklerini belirten Şengül, “İnşallah vatandaşlarımızı sağlıklı huzurlu bir şekilde gidecekleri yere en kısa sürede götüreceğiz. Araçlarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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