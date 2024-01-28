Yağmurda kayan otomobil bariyerlere saplandı

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere saplandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati K., 34 FNV 044 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Görükle yol ayrımındaki bariyerlere saplanan sürücü, araçta sıkıştı. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtardı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen sürücü tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.