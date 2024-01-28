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Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk var!

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk var!

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk hava etkili oluyor.

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Erzurum'da bir süredir görülen kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Cadde, sokak ve ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentte kaldırımlarda da buzlanma meydana geldi.

Belediye ve karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta gece etkili olan kar, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Beyaza bürünen şehirde kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Sarıkamış ilçesinde ise aralıklarla kar etkili oluyor.

Bina çatıları ve doğal gaz bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İlçenin Hançerlidüzü mevkisinde bir tilki yiyecek ararken görüntülendi.

Belediye ile karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Kentin yüksek noktalarında yer yer kar ve tipi etkili oluyor.

Ağrı

Ağrı’da günlerdir etkili olan kar, yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nin yüzeyi ve dereler buzla kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Dere ve şelalelerin de buz tuttuğu kentte, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Ekipler, belirli noktalarda tuzlama çalışması yaptı.

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