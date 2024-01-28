Otomobil refüje çarptı: 3 kişi yaralandı!

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Hakan Ç., idaresindeki 02 ABE 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yunus Emre Mahallesi 2946 Sokak yakınlarında refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Hakan Ç, ile araçta bulunan Yasin T., ve Esem B., yaralandı.

Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.