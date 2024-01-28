Erzurum’da termometreler -21 dereceyi gördü

Erzurum’da etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Erzurum Ovası’nda düne gece termometreler-21 dereceyi gösterdi.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar batı ve kuzey batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgede bulunan yüksek kar örtüsü ile birlikte üzerine yağan yeni kar, eğimli ve dik yamaçlarda çığ oluşmasına sebebiyet verebileceğini hatırlatan yetkiler, oluşabilecek çığ tehlikesine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttuğu Erzurum’da, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ve karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahminine bakıldığında Pazar gününden itibaren kar yağışı bölgeyi tamamen terk ettiği görülüyor. Hafta içi kentte çok bulutlu bir hava tahmini yapılırken sıcaklıkların -15 derece kadar düşmesi bekleniyor.