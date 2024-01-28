Cimbom, Sacha Boey'i Bayern Münih'e verdi! 1 milyona aldı 30 milyona sattı

Bayern Münih Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey'i kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Galatasaray, Sacha Boey transferinden elde ettiği kazancı resmen açıkladı. Bu transfer Cenk Tosun'un elinde bulunan 'Avrupa'ya en pahalı transfer' rekorunu da kırdı.

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Galatasaray Kulübü, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yapılan anlaşmayı ve kazanılan bonservis bedelini resmen duyurdu. Tarihinin en fazla bonservis geliri elde ettiği transferi KAP'a açıklayan sarı kırmızılı kulüp, 30 milyon Euro net kazanç elde ettiği 23 yaşındaki Fransız beki 2021'de 1 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

30 milyon Euro bonservis, 5 milyon bonus

Galatasaray, "Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" açıklaması yaptı. Başarılı sağ bekin başka bir takıma transfer olması halinde, 5 milyon Euro'luk bonusun tamamı da Galatasaray'ın olacak.

Cenk Tosun'un rekorumun geride bıraktı

Boey, Süper Lig tarihinin de en pahalı transferi olmayı başardı. Boey'den önce, 2018'de, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Cenk Tosun listenin başında yer alıyordu.

İki maçın gelirinin yarısı da Cimbom'un

Galatasaray, Boey transferindeki anlaşma gereği, Alman deviyle iki hazırlık maçı yapacak ve bu karşılaşmalarda elde edilecek gelirin yüzde 50'si sarı kırmızılı kulübün olacak. İşte Galatasaray'ın, KAP'a yaptığı açıklama:

30 milyon Euro bonservis 5 milyon bonus Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir. Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir.

Sacha Boey: Rüyam gerçek oldu

Bayern Münih'ten yıllık 3 milyon Euro'ya yakın kazanması beklenen Sacha Boey, transfer sonrası ilk duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi. Bayern gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur. Yeni takımımı ve gelecekte tüm bu harika oyuncularla birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum. Bir oyuncu olarak, hücum etmeyi seven bir defans oyuncusuyum, defansta olduğu kadar önde de yer almaktan mutluyum."

Bayern Münih böyle duyurdu

Öte yandan, Alman ekibi Bayern Münih de, Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, "Sacha Boey gibi potansiyeli yüksek genç bir oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz. Bize karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında da çok iyi bir performans sergiledi. Bu sadece kadro derinliğimizi arttırmakla kalmayıp aynı zamanda kalitemizi de arttırdığımız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Boey transferiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Alman ekibinin Sportif Direktörü Christoph Freund ise, şöyle konuştu: Sacha Boey çok hızlı ve fiziksel olarak güçlü bir sağ bek, her maçta çok fazla alan kaplıyor ve hiçbir mücadeleden çekinmiyor. Galatasaray'da taraftarların favorisiydi, yıllar içinde kendini çok iyi geliştirdi, Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle geldi ve geçen sezon Galatasaray'la lig şampiyonluğunu kazandı. Savunmadaki kalitemizi arttıracaktır.