BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kars’ta kapalı köy yolları açılıyor

Kars’ta kapalı köy yolları açılıyor

Kars’ta kar yağışı ve tipiden kapanan 120 köy yolundan 54’ü ulaşıma yeniden açıldı. 66 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Abone ol

Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar kalınlığı bazı yerlerde 55 santimi bulurken, kar yağışı sonrası kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerini seferber etti. Kar kaplanları ulaşıma kapalı bulunan 120 köy yolundan 54’ünü kısa sürede açarken, 66 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çok sayıda ekip aynı anda yoğun çaba sarf ediyor.

Kars’ta kar ve tipiden merkeze bağlı 6, Akyaka’da 6, Arpaçay’da 11, Digor’da 6, Kağızman’da 26, Sarıkamış’ta 7 ve Susuz’da 4 olmak üzere toplam 66 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 66 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 66 köy yolunun da kısa sürede açılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cimbom, Sacha Boey'i Bayern Münih'e verdi! 1 milyona aldı 30 milyona sattı
Cimbom, Sacha Boey'i Bayern Münih'e verdi! 1 milyona aldı 30 milyona sattı
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya şok!
Ev sahibini savcılığa şikayet eden kiracıya şok!
Kar ve buzda yürürken ani hareket etmeyin
Kar ve buzda yürürken ani hareket etmeyin
Erzurum’da termometreler -21 dereceyi gördü
Erzurum’da termometreler -21 dereceyi gördü
Adana'da 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Adana'da 22 bin 60 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
İsrail, Gazze Şeridi'ne 114 gündür aralıksız saldırıyor!
İsrail, Gazze Şeridi'ne 114 gündür aralıksız saldırıyor!
Enerji sektöründe siber güvenlik düzenlemesinin kapsamı genişletildi
Enerji sektöründe siber güvenlik düzenlemesinin kapsamı genişletildi
23 yaşında cezaevine girdi! Halasını öldürdü
23 yaşında cezaevine girdi! Halasını öldürdü
Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e yükseltildi!
Şap hastalığına karşı aşı dozu bu yıl 3'e yükseltildi!
Erzincan’da kardan kapanan 375 köy yolu ulaşıma açıldı
Erzincan’da kardan kapanan 375 köy yolu ulaşıma açıldı
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk var!
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuk var!
"CHP İzmir'de Tunç Soyer'in karşısına Mehmet Cengiz'in adamını aday yapıyor!" Eren Erdem: Canınıza okurum...
"CHP İzmir'de Tunç Soyer'in karşısına Mehmet Cengiz'in adamını aday yapıyor!" Eren Erdem: Canınıza okurum...