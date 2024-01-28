Kars’ta kapalı köy yolları açılıyor

Kars’ta kar yağışı ve tipiden kapanan 120 köy yolundan 54’ü ulaşıma yeniden açıldı. 66 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.

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Kars’ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar kalınlığı bazı yerlerde 55 santimi bulurken, kar yağışı sonrası kapanan köy yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerini seferber etti. Kar kaplanları ulaşıma kapalı bulunan 120 köy yolundan 54’ünü kısa sürede açarken, 66 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çok sayıda ekip aynı anda yoğun çaba sarf ediyor.

Kars’ta kar ve tipiden merkeze bağlı 6, Akyaka’da 6, Arpaçay’da 11, Digor’da 6, Kağızman’da 26, Sarıkamış’ta 7 ve Susuz’da 4 olmak üzere toplam 66 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 66 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 66 köy yolunun da kısa sürede açılması bekleniyor.