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Evin bir odasını uyuşturucu serasına çevirmişler!

Evin bir odasını uyuşturucu serasına çevirmişler!

Denizli’de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda polisin karşılaştığı manzara hayrete düşürdü. Evlerinin bir odasını adeta uyuşturucu serasına çeviren 2 şahıs tutuklandı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldığı 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 zehir taciri yakalanırken, evleri ve araçlarında aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda polis ekiplerinin karşılaştığı manzara görenleri hayrete düşürdü. Zehir tacirleri evlerinin bir odasını uyuşturucu madde imal etmek amacıyla donattığı görüldü.

Yapılan aramalarda 3 parça halinde 12,6 gram eroin, 48 gram metamfetamin, 3 gram tütünle karıştırılmış esrar, 22 kök saksı içerisinde hint keneviri, 1 adet havalandırma borusu ve filtresi, 4 adet projeksiyon aydınlatma cihazı, 2 adet mor renkli led aydınlatma, 1 adet çadır materyalleri ve 130 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerini ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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