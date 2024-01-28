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Köyde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü

Köyde çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

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Olay, gece Taşköprü ilçesine bağlı Ersil köyü Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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