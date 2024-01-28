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Meteoroloji İstanbul için saat verip kar yağışı uyarısında bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji İstanbul için saat verip kar yağışı uyarısında bulundu

İSTANBUL'da uzun süredir beklenen kar yağışının bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yeni uyarı geçti.

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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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