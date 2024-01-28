Meteoroloji'nin hava durumu haritası alarm veriyor! Son uyarı AKOM'dan, İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bugün 7 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken İstanbul için ise kar uyarısı geldi. AKOM da bugün ve yarına dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.
Kasım ayından bu yana yağışlı bir havanın hakim olduğu İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Meteoroloji'nin haftalık raporuna göre beklenen kar yağışı gerçekleşebilir.
İstanbul ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan yarın yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı ve karla karışık sağanak yağış bekleniyor. Soğuk hava dalgası perşembe günü yurt genelinde etkisini kaybedecek.
AKOM'DAN KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.