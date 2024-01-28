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Cezaevine girme korkusuyla kendini asmaya çalıştı

Cezaevine girme korkusuyla kendini asmaya çalıştı

Üsküdar'da bir kişi, tutuklanıp cezaevine girme korkusuyla kendini asmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren şahıs, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, saat 11.40 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Güzelce Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, daha önce İzmir'de 4 ay cezaevine giren Mustafa Osman K. tekrardan cezaevine girme korkusuyla sinir krizi geçirdi. Mustafa Osman K., kendini odaya kilitleyip iple asmaya çalıştı. Aynı evde kaldığı anne ve babası tarafından polis ekiplerine haber verilirken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs kendini asmaya çalıştığı sırada kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan şahıs Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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