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Başkentte parklar beyaza büründü

Başkentte parklar beyaza büründü

Ankara’da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışının ardından parklarda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

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Ankara’da vatandaşlar güne kar yağışı ile uyandı. Başkent’te sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin kar temizleme araçları oluşabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuz halinde bekledi. Kar yağışının ardından Ankara Çankaya’da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Gölbaşı’nda bulunan Mogan Gölü’nde kartpostallık manzaralar oluştu. Başkentliler, yağan karda yürüyüş yaparak fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

"Hayvanlar besleniyor"
Mogan Gölü’nde kar yağışına rağmen ekmekle kuşları besleyen Gazi Tuna, evindeki bayatlayan ekmekleri hayvanlara getirdiğini belirterek, "Hem ekmek israf olmamış oluyor hem de hayvanlar karınlarını doyuruyor. Elimde ekmekler olduğu için değerlendiriyorum. Yoksa ekmekler küflenecek. Hem hayvanlar besleniyor hem de hayır yapmış oluyoruz. Ekmekler çöpe gitmemiş oluyor" dedi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

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