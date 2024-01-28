Önce alkol kullandı ardından bankı yakmaya çalıştı

Bilecik Belediyesi, akıllı durağın içinde alkol kullanımı ve kamu malına zarar verilmesi ile ilgili bir açıklamada yaptı.

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Bilecik Belediyesine ait akıllı durakta gerçekleşen alkol kullanımı ve ardından kamu malına zarar verilmeye çalışmasına tepkiler gecikmedi. Bilecik Belediyesine ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ‘’Akıllı durağımızda içindeki güvenlik kamerasının yönü değiştirilerek alkol kullanımı ve sonrasında durak içindeki bankın yakılma girişimi bizleri derinden yaraladı. Çalışma arkadaşlarımız gerekli temizlik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Ayrıca durağı bu hale getirenlerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağımızı da buradan kamuoyuyla paylaşıyoruz’’ ifadelerine yer verildi.