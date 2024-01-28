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Bingöl’de kış yüzünü gösterdi, ekipler köy yollarının açılması için seferber oldu

Bingöl’de kış yüzünü gösterdi, ekipler köy yollarının açılması için seferber oldu

Bingöl’de önceki gün etkisini gösteren kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ekipler, kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için seferber oldu.

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Bingöl’de çetin kış yüzünü göstermeye başladı. Önceki gün etkili olan kar yağışı, kent merkezinde 30 santim, yüksek rakımlı bölgelerde neredeyse 1 metreyi buldu. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet ağı içinde bulunan birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karın etkisini gösterdiği andan itibaren kapanan köy yollarında yoğun bir mesaiye giren İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için seferber oldu.

193 köy yolu ulaşıma açıldı
Bingöl genelinde etkisini gösteren kar yağışı, İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 283 köy yolunu dün ulaşıma kapatmıştı. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 193 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Geri kalan 90 köy yolunda ise çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

30 yıldır İl Özel İdaresi’nde çalışan Ali Berdibek, kışın şehirde yoğun geçtiğini belirtti. Bazen köy yollarında tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğünü ve buna rağmen vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Berdibek, “30 yıldır İl Özel İdaresi’nde çalışıyorum gece gündüz demeden. Burası Bingöl, kış şartları çok farklı geçiyor. Yazın belki daha rahat ama kış şartları çok yoğun geçiyor. Kar çok fazla yağıyor, tipi ve fırtına oluşuyor. Görüş mesafemiz bazen sıfıra kadar düşüyor ama her şeye rağmen köylerde yaşayan vatandaşımız rahat bir ulaşım sağlasın diye ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.

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