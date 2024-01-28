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Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajından kaçak göçmen çıktı

Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajından kaçak göçmen çıktı

Osmaniye’de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilin, bagajında ve içerisinde 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgi 1 şahısta göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan otomobilde inceleme yapıldı. Kontrollerde; araç içerisinde 6 ve bagajda 1 kişi olmak üzere illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye sokan, insani ve hayati tehlike oluşturacak şekilde batı illerine taşıyan Suriye uyruklu araç sürücüsü Mustafa I. göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda kullanılan 1 araca da el konuldu.
Yakalanan 6 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edildi.

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