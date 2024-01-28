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Şanlıurfa’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sit alanında define bulmak için kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçe kırsalındaki sit alanında define avcılarının kaçak kazı yaptığı bilgisini aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Y.S., K.B., İ.A., A.B. ve M.E. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken bölgede yapılan aramada 1 adet kriko, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 2 adet metal boru, 1 adet keser, 1 adet çekiç ile 3 adet el feneri ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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