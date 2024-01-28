AK Parti'den Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır."