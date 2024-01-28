BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti'den Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında bir kişiye yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttüğünü bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır."

İlgili Haberler
İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, kar maskeli 2 saldırgan kaçtı
ÖNCEKİ HABERLER
İran, uzaya ilk kez aynı anda 3 uydu gönderdi
İran, uzaya ilk kez aynı anda 3 uydu gönderdi
Bingöl’de kış yüzünü gösterdi, ekipler köy yollarının açılması için seferber oldu
Bingöl’de kış yüzünü gösterdi, ekipler köy yollarının açılması için seferber oldu
Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajından kaçak göçmen çıktı
Osmaniye'de durdurulan otomobilin bagajından kaçak göçmen çıktı
Önce alkol kullandı ardından bankı yakmaya çalıştı
Önce alkol kullandı ardından bankı yakmaya çalıştı
Başkentte parklar beyaza büründü
Başkentte parklar beyaza büründü
Diyarbakır’da hayırsever iki kişi girdikleri bakkalda bazı vatandaşların borcunu sildi
Diyarbakır’da hayırsever iki kişi girdikleri bakkalda bazı vatandaşların borcunu sildi
Cezaevine girme korkusuyla kendini asmaya çalıştı
Cezaevine girme korkusuyla kendini asmaya çalıştı
Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama! Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi?
Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama! Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi?
Bolu Dağı’nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
Bolu Dağı’nda aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, kar maskeli 2 saldırgan kaçtı
İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne ayin sırasında silahlı saldırı! 1 kişi öldü, kar maskeli 2 saldırgan kaçtı