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Elazığ Karakoçan ilçesinde karla mücadele çalışması sürüyor

Elazığ Karakoçan ilçesinde karla mücadele çalışması sürüyor

Elazığ’da etkili olan kar yağışının ardından Karakoçan Belediyesi tarafından karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karakoçan’ın yoğunluk yaşanan cadde ve mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ulaşımın aksamaması için her türlü önlem alındı.

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Elazığ genelinde kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte, Karakoçan ilçesinde de kar hayatını olumsuz etkiledi. Bu çerçevede Karla Mücadele Ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan çalışmalar, yoğun bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ve ekiplerle birlikte Karakoçan’ın bütün mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alındı.

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