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Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri 253 personelin katılımı ile il genelinde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Polis ekipleri çeşitli suçlardan arama kaydı olan 15 şahsı gözaltına alırken, trafik polis ekipleri 290 aracı denetledi, 36 araç sürücüsüne toplam 876 bin lira idari para cezası uyguladı ve 5 aracı da trafikten men etti.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, dernek ve kurum lokalleri, sosyal tesisler, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri, mahalle, cadde, sokak, park, meydan ve alanlar ile yoğun olan farklı hareket noktalarında trafik olmak üzere merkez ve tüm ilçelerde 106 ekip ve 253 personelin katılımıyla yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında; asayiş yönünden 3 bin 495 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde 287 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenmiş ve kontrol edilmiş, 2 iş yerine kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme, 1 iş yerine yaşı küçük şahıs alma ve 1 dernek lokaline üye kartı olmadan müşteri kabul etme suçundan olmak üzere iş yerleri hakkında “İdari” işlem uygulandı.


Trafik yönünden yapılan denetimlerde de 290 araç denetlenirken, 36 araç sürücüsüne toplam 876 bin 91 TL tutarında idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi. Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla çalışmalara devam edileceği açıklandı.

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