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İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı!

İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı!

Fransa'nın başkenti Paris'te, sanat eserlerini hedef alan saldırıları ile iklim krizine dikkati çekmeye çalışan çevreciler Mona Lisa tablosuna çorba attı.

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BFMTV'nin haberine göre, çevreci aktivistler Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosunu hedef aldı.

Tabloya çorba fırlatan iki aktivist, eserin çevrelendiği alana girerek eylem yaptı.

Aktivistler, "Hangisi daha önemli? Sanat ya da sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkı? Tarım sistemimiz hasta." ifadesini kullandı.

Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor." dedi.

Cam bir vitrin ile korunmuş olan Mona Lisa tablosu, eylemden zarar görmedi.

Çevreci aktivistler iklim krizine dikkati çekmek için farklı sanat eserlerini hedef aldıkları eylemlerini sürdürüyor.

Aaktivistler daha önce de İngiltere’nin Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası atmış, Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine ise patates püresi fırlatmıştı.

Londra'daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'daki Kral 3. Charles'ın heykeline de aktivistler tarafından çikolatalı kek atılmıştı.

Fransa’da çiftçi protestoları

Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yolları trafiğe kapatarak hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler ayrıca kamu binaları önüne gübre ve saman dökerek eylemlerini sürdürüyor.

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