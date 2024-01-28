Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir adaylarını tanıttı! Erdoğan o iki ilçeyi özellikle istedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Erdoğan, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerini özellikle isterken "aslına rücu ettireceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, tüm adayları tek tek tanıtırken, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerini özellikle istemesi dikkat çekti. AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan milletvekili Nebi Hatipoğlu olmuştu.

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu olmuştu

Cumhur İttifakı Eskişehir Adayları

Alpu: Alparslan Kokulu

Beylikova: Vahit Kara.

Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)

Günyüzü: Hidayet Özmen (MHP)

Han: Bekir Belgeli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarer

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıçcık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kuracağından şüphe duymuyorum.

- Ülkemize ve şehirlerimize vakit kaybettiren şov, ajans, milletin ortak dertlerinin istismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.

- Şehirlerimizin kaybedecek günü yok. İstismar siyasetinin artık sonuna gelinmiştir.

- 31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

- Biz milletimize aşığız. Sürekli kendimizi kadrolarımızı programımızı, vizyonumuzu projelerimizi yenileyerek daha ileri yürüyerek yolumuza devam ediyoruz.

- Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan kimin imzası var? AK Parti.

- Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

Son 10 yılda yaşadıklarımızın bir tanesini başka ülke yaşasa yerle yeksan olurdu...

- Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle ülkemize kötülük yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu.

CHP'nin böyle bir derdi yok

- Hem asırlık altyapı ihmallerini telafi ettik, hem de ülkemizi ikinci asrına hazırladık. CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Eski genel başkanlarıyla yeni başkanlarıyla, masanın altındaki gölge başkanlarıyla dertleri yerlerini korumak ve ya yerlerini yükseltmektir.

Onun derdi genel başkanlığa dönmek

- Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni elen başkanı ışık hızıyla tek partinin zihniyetine büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan, yarısı yanlış hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi sessiz sedasız yeniden genel başkanlığa dönmek. Onlar hangi hırsların, hangi küçük oyunların hesabı içinde.

Belediyecilikte atılım dönemi başlatacağız

- Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç Arslan'ın gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet büyüklerinin otağı Eskişehir. Eğitimde sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir yakından biliyor. Belediyecilikte atılım dönemini 31 Mart'ta başlatacağız.

- Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme ve bu doğrultuda kendi adımlarını atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz.

- Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en güçlü devletlerin arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.