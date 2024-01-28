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İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu!

İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 2 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bayraklı bir tankere el koydu, tankerdeki 14 kişiyi gözaltına aldı.

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Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred konuya ilişkin bilgi verdi.

Hüneriyan Mücerred, "Buşehr yakınlarında, okyanus ülkelerinden birinin bayrağını taşıyan tankerde 2 milyon litre kaçak akaryakıt tespit edildi." dedi.

Yargı kararıyla söz konusu gemiye el konulduğunu aktaran İranlı yetkili, ikisi Asya ülkesinden 14 yabancı mürettebatın da gözaltına alındığını kaydetti.

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