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Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü!

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü!

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

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İlçeye bağlı Kürkçü köyünde yaşayan anne Rahime Kula (58) ile oğlu İlyas Kula'dan (41) haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese gelen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde anne ve oğlunu hareketsiz halde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlu, kaldırıldıkları Sarıkaya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlyas Kula'nın cuma günü Ankara'dan annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

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