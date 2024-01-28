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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırının yaşandığı kiliseye geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırının yaşandığı kiliseye geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, silahlı saldırının gerçekleştiği Santa Maria Kilisesi'ne geldi. Kilise yetkilileri ile görüşen İmamoğlu ve Şükrü Genç, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Kınıyoruz"

İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul tarihi boyunca farklı inançlara ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bu şehirde her inanç güvence altındadır. Bu yönüyle bugün yapılan bu saldırıyı elbette kınıyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşımız için çok üzgünüz, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu emniyetin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "İnşallah en kısa zamanda saldırganlar tutuklanarak olay gün ışığına çıkar" dedi.

"Ben 15 yıldır belediye başkanıyım böyle bir saldırı yaşamadık"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise bölgede bulunan 4 kilisede hafta sonu ayinler olduğunu ifade ederek, "Kilisenin pederi 'tam ben dua ederken içeri gireni görmedim ancak o anda kafamı silah sesiyle kaldırdım' diyor. Çelişkiler var. Direkt ayinde oturan adama ateş ediliyor. Hemen yanındaki kadıncağız kendini yere atıyor. Cemaate yönelik mi münferit bir olay mı belli değil. Bu savcılık incelemesi ile ortaya çıkacak. Ben 15 yıldır belediye başkanıyım böyle bir saldırı yaşamadık" şeklinde konuştu.

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