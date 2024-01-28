Genç kadın tadilatı yapılan terasında çöken çatının altında kaldı

Antalya’da tadilatın yapıldığı terasın çatısının çökmesi sonucu genç kadın yaralandı. Acı içerisinde kalan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4714 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dairelerinin üst katında tadilatın yapıldığı alana gelen Nermin A.’nın üzerine bir anda tahta ve tuğlaların olduğu çatı bilinmeyen bir sebeple çöktü. Nermin A., çöken çatının altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri acı içerisinde kıvranan Nermin A’yı bulunduğu yerden çıkardı. Nermin A., sağlık ekiplerine teslim edilirken, eşi Özgün A. ve yakınlarının oldukça üzgün olduğu gözlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.