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Sakarya'daki festivalde yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı

Sakarya'daki festivalde yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen "5. Hamsi Festivali"nde yaklaşık 1 ton balık dağıtıldı.

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Hendek Dikmen Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Dikmen Mahallesi'nde festivalin 5'incisi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı festivalde, vatandaşlar kar manzarası eşliğinde hamsi yedi, horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, gazetecilere, "Festivalimizi geleneksel hale getirdik. Katılım yoğun oluyor. Festivalimizi uzun yıllar sürdüreceğiz inşallah." dedi.

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