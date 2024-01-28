Antalya'da düzenlenen 3 farklı oryantiring organizasyonu sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve 4 gün süren "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "14 Yaş Altı 2. Kademe" yarışmaları sona erdi.

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Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yarışmaların son günü, şehir merkezinde gerçekleştirildi.

Organizasyonlarda 1720 sporcu, 45 kategoride mücadele etti.

Sporcular, 4 günlük yarışmalarda Cebelireis Dağı'nda orta mesafe, Alanya Kalesi'nde sürat yarışı, Gedevet Yaylası'nda orta mesafe ve çarşı merkezde sürat yarışı etaplarında mücadele verdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Alanya'nın tüm güzelliklerinde yarışıldı. Sporcularımı kutluyorum. Bizlere destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Yarışları uluslararası ölçekte daha fazla sporcuyla seneye tekrar yapacağız." diye konuştu.

Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.