BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, vatandaşların akınına uğradı

Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi, vatandaşların akınına uğradı

Sivas’ta hafta sonunu fırsat bilen kayak severler Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezine akın etti.

Abone ol

Sivas kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporlar Merkezi, kayak severlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu kayak merkezi adeta doldu taştı. Hafta sonunu kayak yaparak geçirmek isteyen kayak severler ve vatandaşlar Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne giderek gönüllerince eğlendi. Kimileri kızakla kayarken kimileri ise snowboard yaptı. Kayak merkezine gelen vatandaşlar kayak yapmanın oldukça keyifli olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Sivasspor'a konuk oluyor! İlk yarıda 1 gol atıldı!
Beşiktaş Sivasspor'a konuk oluyor! İlk yarıda 1 gol atıldı!
Sakarya'daki festivalde yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı
Sakarya'daki festivalde yaklaşık 1 ton hamsi dağıtıldı
Süper Lig'de Konyaspor-Başakşehir maçında 5 gol atıldı!
Süper Lig'de Konyaspor-Başakşehir maçında 5 gol atıldı!
Genç kadın tadilatı yapılan terasında çöken çatının altında kaldı
Genç kadın tadilatı yapılan terasında çöken çatının altında kaldı
Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!
Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Jannik Sinner!
Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi! 4 Aralık'ta cezaevine girmişti
Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi! 4 Aralık'ta cezaevine girmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Santa Maria Kilisesi rahibine telefon! En kısa zamanda yakalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Santa Maria Kilisesi rahibine telefon! En kısa zamanda yakalanacak
Tekirdağ’da hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı
Tekirdağ’da hırsızlık ve uyuşturucu şüphelileri yakalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırının yaşandığı kiliseye geldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saldırının yaşandığı kiliseye geldi
Türkiye 2026'da Ay'a ilk uzay aracını gönderecek!
Türkiye 2026'da Ay'a ilk uzay aracını gönderecek!
İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu!
İran Basra Körfezi'nde yabancı bayraklı bir tankere el koydu!
Ağılda çıkan yangında 40 keçi telef oldu
Ağılda çıkan yangında 40 keçi telef oldu