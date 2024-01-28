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İstanbulspor Başkanının babasının cenazesi toprağa verildi

İstanbulspor Başkanının babasının cenazesi toprağa verildi

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun babası Hacı Sadettin Sarıalioğlu, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Sarıalioğlu'nun (92) cenazesi, Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camisi'ne getirildi.

Helallik alınmasının ardından Sarıalioğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Solaklı Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ecmel Faik Sarıalioğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, AK Parti Trabzon Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

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