Kars’ta belediyenin karla mücadele mesaisi başladı

Kars Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.

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Belediye 2 gün etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmalarına start verdi. Başta ana arterlerin arterler olmak üzere cadde ve sokakların karı temizleniyor. Belediye ekiplerinin çalışmalarını caddelere park edilen ve bir türlü kaldırılmayan araçlar engelliyor. Greyder ve kepçelerle temizlenen cadde ve sokakların karı ise kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarılıyor. Belediye Başkanlığı’na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar vatandaşlar tarafında da memnuniyetle karşılanıyor.



“Vatandaş ve sürücülere uyarı”

Öte yandan cadde ve sokaklara park edilen ve bir türlü kaldırılmayan araç sürücüleri belediye ekipleri tarafından uyarıldı. Kar temizleme çalışmalarının akmasına neden olan gelişi güzel araç parkları, belediye zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Zabıta ekipleri kar temizleme çalışması yapılacak caddelerde anonslar yaparak sürücülerden araçlarını kaldırmaların istedi. Öte yandan kentte cadde ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.