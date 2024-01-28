Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 4-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Valentin Eysseric, 66. dakikada Serdar Dursun (p), 75. dakikada Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş kaydetti.

VavaCars Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının önemli anları

MS' Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

85' Gol! Can Keles takımını rahatlatan golün atan oyuncu. İstanbul şehrinde şimdi skor 4-0.

75' Gol! Fatih Karagümrük İstanbul takımı şimdi 3-0 galip durumda. Golü atan oyuncu Mercan,Münir.

74' İsabetsiz şut! Fatih Karagümrük İstanbul Güven Yalçın ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

66' Gol! Vefa Stadı Stadı'nda takımı adına farkı açan golü penaltı ile atan oyuncu Salih Dursun. Durum şimdi 2-0.

59' Maçta heyecanlı anlar. Jonjo Shelvey şutunu çekiyor ancak top Fatih Karagümrük İstanbul savunmasından dönüyor.

45' Vefa Stadı stadındaki karşılaşmanın ikinci yarısı için başlama vuruşunu Rizespor yapacak.

Maçın hakemi Turgut Doman ilk yarıyı bitirdi.

38' Gol! Valentin Eysseric kafa vuruşuyla takımını öne geçiriyor. 1-0.

27' Rakip sahada gol arayan takım Fatih Karagümrük İstanbul. Salih Dursun kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Vefa Stadı Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

24' Vefa Stadı stadında, Adolfo Gaich sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

14' Korner kazanan takım Fatih Karagümrük İstanbul. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Valentin Eysseric.

14' Fatih Karagümrük İstanbul hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Tonio Teklic. Top savunmadan dönüyor.

8' Ofsayt! Vefa Stadı stadında ofsayta düşen taraf Fatih Karagümrük İstanbul takımı oldu.

1' Karşılaşma başladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Turgut Doman, Murat Tuğberk Curbay, Özcan Sultanoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun, Ceccherini, Levent Mercan, Bertolacci, Rohden, Teklic, Eysseric, Güven Yalçın, Serdar Dursun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Sauer, Olawoyin, Zeqiri, Gaich

Gol: Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 28 Teklic (VavaCars Fatih Karagümrük)