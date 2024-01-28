Almanya'da köpeğinin saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti!

Almanya'da köpeğinin saldırısına uğrayan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
Polisten yapılan açıklamada, Hamburg yakınlarındaki Geesthacht beldesinde "American Bully XL" cinsi köpeğin, sahibine saldırdığı ve ağır yaralanan bu kişinin hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada, köpeğin, çarşamba günü sahibine saldırdığı, ilk yardım ekibini yaklaştırmadığı için vurulduğu belirtildi.
Aynı köpeğin 18 gün önce sahibinin kız arkadaşına da saldırarak ağır şekilde yaraladığı kaydedildi.