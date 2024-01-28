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Türk savaş uçakları Kıbrıs’ın güneyinde eğitim görevi icra etti

Türk savaş uçakları Kıbrıs’ın güneyinde eğitim görevi icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakların Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklar, Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinde eğitim görevine ait fotoğrafların yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı muharip ve destek uçaklarımız eğitim uçuşlarına devam ediyor. Çeşitli üslerden havalanan uçaklarımız Kıbrıs Adası’nın güneyi ve Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti."

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