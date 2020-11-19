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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Alaatin Çakıcı açıklaması Seval Türkeş telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, kendisini telefonla arayan Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in sözlerini kamuoyu ile paylaştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri suçundan hüküm giyen Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Çakıcı tartışması siyasetin gündemine otururken, Kılıçdaroğlu, kendisini ölümle tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında az önce bir açıklama daha yaptı. 

"Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait"

Kılıçdaroğlu, "MHP Genel Başkanının bir mafya liderine sahip çıkması asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Meşru zeminde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın gerçek anlamda Türkiye'ye demokrasi ve özgürlüğü getirmeye kararlıyız." dedi.

Çakıcı ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sordu.

Çakıcı hemen ardından Twitter hesabından yayınladığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol”,  'dürzü', 'seni bakla çubuğu ile tanıştırırım" gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullandı.

Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin dün konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Eleştirilerin odağındaki Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterip Twitter hesabından bir kez daha açıklama yaptı:

"Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene"

"Sen ve avanene sesleniyorum" diyen Çakıcı, "Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve o avanende o yürek var mı?."

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