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Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP sokağa çıkıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası CHP sokağa çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesi sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından CHP il örgütleri 81 ilde sokağa çıkma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesi sırasında gerçekleştirilen saldırının ardından CHP il örgütleri 81 ilde sokağa çıkma kararı aldı.

Olağanüstü toplanan MYK toplantısında alınan kararın ardından eylem duyuruları yapıldı.

İl il eylemler

CHP İstanbul İl Örgütü bugün (22 Nisan Pazartesi) saat 12.00’de Şişhane Meydanı’nda bir araya gelerek Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı protesto edecek.

Ankara İl Örgütü 12.00’de Güvenpark il binası önünde buluşacak.

CHP İzmir, yine saat 12.00’de Konak Meydanı’nda bir araya gelecek.

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