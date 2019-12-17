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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması! Neden para versinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki Kanal İstanbul'la ilgili 'Para verip geçecekler oradan. Boğaz’dan bedava geçiyor zaten, neden para versin? Akıl var, mantık var. Her türlü akılcılıktan uzak.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşılıklı sözleriyle Kanal İstanbul projesi Türkiye'nin gündemine yeniden oturdu.

Bir taraf projenin, boğazı olası felaketlerden koruyacağı, birçok ekonomik getirisinin olacağı ve ufuk açacağını söylerken bir taraf projeyi İstanbul'a ihanet olarak addetti.

Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

'Boğaz’dan bedava geçiyor zaten neden para versin?'

“Tamamen gündemi saptırmak amacı ile ortaya konuldu. Vatandaşın günlük sorunlarını gündemden düşürmek amaçlı bir konu olduğuna inanıyorum. Örneğin işsizliği, örneğin ekonomik krizi gündemden düşürmek için… Hangi kaynakla, nasıl yapacaksın? Para verip geçecekler oradan. Boğaz’dan bedava geçiyor zaten, neden para versin? Akıl var, mantık var. Her türlü akılcılıktan uzak. 

Uzmanları görüşleri kamuoyuyla paylaşılması lazım

Siyaset bunu tartışacağına bu konuyu teknisyenlerin, uzmanlarının, bilim insanlarının tartışması lazım. Uzmanların bu konuda olumlu veya olumsuz görüşlerinin kamuoyu ile paylaşılması lazım. Amaç Kanal İstanbul’u yapmak değil, amaç halkı gündeminden kopararak farklı bir konuda tartışma zeminine çekmektir.”

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