Danıştay kararı iptal etti! 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi 7 yıl sonra iptal etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan genelgeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın başkent dışında sadece okullar ve öğrenciler ile kutlanmasına ilişkin genelge yayınlamıştı.

Gösterilerin fiilen sonlandırılmasını öngören yönetmelik

2016 yılında Danıştay 10. Dairesi 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışında il ve ilçelerde öğrencilerin de katıldığı stadyumlardaki gösterilerin fiilen sonlandırılmasını öngören yönetmeliği iptal etmişti.

Tören gösterileri ile kutlanabilecek

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı. Danıştay'ın son kararıyla 2012 yılı öncesinde olduğu gibi 19 Mayıs törenleri stadyumlarda öğrencilerin hazırladığı tören gösterileri ile kutlanabilecek.