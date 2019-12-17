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Max Kruse kendine gel! Son hali içler acısı

Fenerbahçeli Max Kruse'nin son hali ve kötü performansı taraftarı çıldırtırken teknik heyet Alman yıldızın kulağını çekecek.

Fenerbahçe'de sakatlıktan sonra fiziksel olarak sahada deyim yerindeyse adeta hayalet gibi dolaşan, ikili mücadelelerin çoğunu kaybeden Max Kruse'nin bu hali büyük hayal kırıklığı yaşatıyor.

Sosyal medyada ve saha dışı hareketleriyle buraya ait olduğu mesajları vermeye çalışan Kruse'nin saha dışındaki vurdumduymazlığı daha önce takım arkadaşlarının tepkisini çekmişti.

Kendine dikkat etmiyor
Göztepe maçında Dirar takım arkadaşına büyük tepki göstermişti. Alman yıldızın bu kötü görüntüsünün altında ise özellikle saha dışında kendine hiç dikkat etmemesinin yattığı öğrenildi.



Kilo almış
Kruse'nin takımın toplanma saatlerine bazen geç kaldığı, özel hayatına hiç dikkat etmediği ve sakatlık sürecinde de kendisine iyi bakmadığı ve bu yüzden mevcut fiziksel durumunun ortaya çıktığı kaydedildi. Alman yıldızın, aldığı kilolar ise gözden kaçmadı.

Kulağı çekilecek
Tüm bunların sonucunda sahada çok kötü bir görüntü sergileyen Alman oyuncuyu hem teknik heyetin hem de yönetimin uyaracağı ve kendisini toparlamasını isteyecekleri öğrenildi.

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