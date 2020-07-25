Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na tek aday olarak giren Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi.

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyu ile yeniden Genel Başkan seçildi. Seçimde 67 oy geçersiz sayıldı.

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda saat 17.15'te başlayan genel başkanlık için oy verme işlemi saat 18.15'te sona erdi. Genel başkanlık için tek aday olan İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, bin 251 oy alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

3 isim adaylık için yeterli imzaya ulaşamadı

CHP 37'nci Olağan Kurultayı Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi. CHP'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için yeterli imzayı toplayabilen tek aday oldu. Aday adaylıklarını açıklayan Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman ise yeterli imzaya ulaşamadı.

Parti meclisi adaylığı başvuruları yarın başlıyor

Parti Meclisi adaylığı için başvuruların saat 17.00-19.00 ve yarın saat 08.00-10.00 arası yapılabileceği öğrenildi.