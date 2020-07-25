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Koronavirüs ilacı deneylerde başarılı oldu! Şirketin hisselerini yarım günde yüzde 540 artırdı

İNGİLTERE’de Southampton Üniversitesi’nden 3 profesörün kurduğu tıp firması “Synairgen”, koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde geliştirdikleri ilaçla büyük bir atılım kaydetti. Klinik deneylerin başarılı olduğu açıklaması sonrası, firmanın hisse fiyatları yüzde 540 artış gösterdi.

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Profesör Ratko Djukanovic, Stephen Holgate ve Donna Davies 20 yıl önce astımı ve kronik akciğer hastalığı olan kişilerin, soğuk algınlığıyla savaşmasına yardımcı olan “interferon beta” proteinden yoksun olduğunu keşfetti. Profesörler, eksik proteini yerine koyarak hastaların viral enfeksiyonlara karşı savunmasının artırılabileceğini öğrendi.

Koronavirüs salgını ortaya çıktığında tedavinin etkisini gördüler

Synairgen şirketini kuran üç profesör, çalışmalarını devam ettirdi. Synairgen’in Genel Müdürü Richard Marsden, şirketin kronik bronşit ve amfizem hastalarına yardımcı olmak için interferon beta ilacını kullanan bir klinik deneye dahil olduklarını ve koronavirüs salgını ortaya çıktığında, bu virüse karşı savunmada önemli bir rol oynayabileceklerini fark ettiklerini ifade etti.

Birkaç saatte hisseleri uçuşa geçti

Bu hafta yayınlanan ilk klinik deneme sonuçlarına göre, doğrudan hastanın solunum yollarına verilen “SNG001” adlı ilacın koronavirüs hastalarının iyileşme olasılığını iki ila üç kat daha fazla olduğunu gösterdi. 21 Temmuz’da ilacın koronavirüs üzerinde etkili sonuçları yayınlandığı andan öğle saatlerine kadar Synairgen şirketinin hisseleri yüzde 540 değer kazandı.

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