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Sakarya'da hafif ticari araç yeni evli çifte çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı

Sakarya'da 3 gün önce evlendikleri öğrenilen, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan çiftten genç kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. 

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Adapazarı ilçesi Dağdibi mevkisi Karasu Caddesi'nde seyreden M.C. idaresindeki 54 BN 696 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen yeni evli çift Hande Şeker (21) ve Hakan Şeker'e (26) çarptı. 

Çarpanın etkisiyle ağır yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralılardan Hande Şeker hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hakan Şeker'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. 

Bu arada genç çiftin 3 gün önce Adapazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle nikahlarının yapıldığı, kısa bir süre içinde de düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

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