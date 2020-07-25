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Jeotermal tesislerine cihaz zorunluluğu gelecek! Bakan Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılı sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getirileceğini belirtti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, jeotermal tesislerdeki hava kirliliğine yönelik açıklamada bulundu.

"Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz" diyen Bakan Kurum, "internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek." dedi.

"Yıl sonuna kadar..."

Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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