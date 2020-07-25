Erdoğan en yakın rakibini 3'e katladı! Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün bomba anket
Areda Survey araştırma şirketi'nin yaptığı seçim anketinde olay sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 48,7'si Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 14,2'si Mansur Yavaş derken İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 13,6'da kaldı.
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Areda Survey, 2 bin 445 kişinin katılımıyla seçim anketi gerçekleştirdi. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.
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Erdoğan 3'e katladı
Katılımcıların yüzde 48,7'sinin cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı; yüzde 14,2 ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 13,6 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.
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Yavaş ikinci sırada
Katılımcıların yüzde 14,2'si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a oy veririm yanıtını verdi.
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İmamoğlu yüzde 13,6
Adı sık sık CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak geçen İstabul Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13,6'da kaldı.
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