Erdoğan en yakın rakibini 3'e katladı! Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün bomba anket

Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün Areda Survey, 2 bin 445 kişinin katılımıyla seçim anketi gerçekleştirdi. Ankette vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.