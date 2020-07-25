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CHP Genel Başkan adayı Tolga Yarman'dan yönetime sert sözler

CHP Kurultay Onur Üyesi ve CHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Tolga Yarman, “CHP yönetimi, siz de baskı altındasınız. Rejimin değişmesine çanak tuttuk” ifadelerini kullandı.

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CHP Kurultay Onur Üyesi ve CHP Genel Başkan adayı Prof. Dr. Tolga Yarman, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Yarman Kurultay'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu Bütün doğruları söylemedi"

Sevgili Genel Başkanımız doğruları söyledi ama bütün doğruları söylemedi. Sadece doğruları da söylemedi. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz tehditten kurtulmak istiyorsak çaresi çok kolaydır. Sarayda oturan, diploması var mıdır? Sarayda oturmaya hak sahibi midir? Partimizde arkadaşlarımız hepsi birbirinden güzel çalışma yapıyorlar. 

CHP yönetimi, siz de baskı altındasınız. Biz CHP olarak dışardan baskı altındayız. Bunu ya kırarsın ya kırmazsın.

"Ciddi olarak baskı altındasınız"

Orta sahada top çevirmeye gerek yok. Saraydakinin diplomasız olduğunun üstüne gitmediniz. Neden gitmediniz? Anayasal bir suç işlenmiştir. Buna geçit verdiniz. Ciddi olarak baskı altındasınız. ‘Sizin söylediğiniz gibi değil’ deyin. 2017’de rejim sahte oylarla değişti. Rejimin değişmesine çanak tuttuk. YSK kararının hukuksuz olduğunu ortaya koymadınız. AİHM’e neden götürmediniz?

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