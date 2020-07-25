Ayasofya'ya karşı çıkanlara Erdoğan'dan sert tepki: Hedef bizim buradaki varlığımız

AMASYA Çevre Yolu açılışına video konferans sistemi ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kazanım için büyük bedeller ödedik" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne karşı çıkanlara "Çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin hedefi Ayasofya değil bizim buradaki varlığımız." sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan, "Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"7 dakikada katedilebilecek"

Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Daha önce 30 dakika süren bu güzergah artık 7 dakikada katedilebilecek.

Amasya'da daha pek çok projeyi hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 29 km'den 270 km'ye çıkardık. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını son 2 yılda 12 kat arttırdık. Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiber optik kablo uzunluğunu da 2 bin km'ye yaklaştırdık. Ferhat Şirin için nasıl tüm zorlukları aştıysa biz de aynı şekilde gece gündüz milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz.

"Hedef Ayasofya değil bizim buradaki varlığımız"

Dünya salgın hastalıkları ile boğuşurken yaptığımız açılışlar ve yatırımlarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik. Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk. Nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa gidip gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koyduk. Ekonomimize kurulan tuzakları bir bir bozarken sağladığımız desteklerle milletimizin yanında olduğunu gösterdik.

Çok fazla gürültü çıkartan ülkelerin hedefi Ayasofya değil bizim buradaki varlığımız.

Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Salgın sonrası yeniden yapılanacak sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur. Daha düne kadar tehditlere maruz kalırken bugün herkesin birlikte çalışma isteği olan bir ülke haline geldik.

"Her kazanım için büyük bedelleri ödedik"

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin nedeni ülkemizin gücünü görmeleridir. Her kazanım için büyük bedelleri ödedik.

"Zorbalıklara karşı verdiğimiz cevabı sahada gösteriyoruz"

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Kimsenin bizim hakkımıza el uzatmasına da izin vermeyiz. Ahlaklı olan her teklifi değerlendirmeye, müzakere etmeye hazırız. Zorbalıklara karşı verdiğimiz cevabı sahada gösteriyoruz. Gerekirse daha fazlasını da yapmaktan çekinmeyiz.